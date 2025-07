Gaza : le corridor Morag, pierre d'achoppement des négociations

Articles recommandés -

Alors que les négociations entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu et la libération des otages se poursuivent à Doha, un point de discorde majeur continue de bloquer les discussions : le corridor Morag. Cette zone stratégique pourrait bien être le dernier obstacle avant la signature d'un accord, a rapporté N12 mercredi.

Un corridor stratégique au cœur des tensions

Le corridor Morag constitue un couloir militaire de 12 kilomètres de long et 1,5 kilomètre de large, s'étendant d'ouest en est dans le sud de la bande de Gaza, entre Khan Younès et Rafah. Construit en avril 2025 dans le cadre de l'opération "Force et Épée", il est devenu une frontière opérationnelle interne qui maintient un siège permanent sur Rafah.

Cette infrastructure militaire isole effectivement les brigades du Hamas de Rafah et Khan Younès, créant une séparation territoriale cruciale. Surnommé le "deuxième Philadelphie" en référence au corridor frontalier entre Gaza et l'Égypte, il vise à couper les liens territoriaux entre les différentes zones de la bande de Gaza.

Une "ligne rouge" israélienne

Selon des information rapportées par le média saoudien Al-Arabiya, Israël maintient sa position ferme à Doha de ne pas se retirer du corridor Morag, malgré les demandes du Hamas pour un retrait complet de Tsahal de tout le territoire gazaoui. Pour l'État hébreu, maintenir le contrôle de ce corridor représente un "atout opérationnel" permettant d'isoler la zone de Rafah et de conserver une pression constante sur les organisations terroristes.

L'establishment militaire israélien considère cette position comme un "tampon opérationnel" essentiel, permettant une réaction rapide, la détection d'infrastructures terroristes et le maintien d'une menace permanente sur le Hamas dans le sud, même en cas de cessez-le-feu.

Un obstacle diplomatique majeur

Du point de vue politique, conserver le corridor Morag permettrait à Israël de garder "un pied dans la porte" même après un éventuel accord. Cette stratégie vise à préserver une liberté d'action dans la bande de Gaza et à éviter d'abandonner le contrôle des axes stratégiques.

Pour le Hamas, cette exigence israélienne constitue un "gain politique dangereux" qui l'empêcherait de restaurer son autorité dans le sud de la bande de Gaza. L'organisation terroriste refuse catégoriquement toute présence militaire israélienne dans le corridor, une position qui pourrait compromettre l'accord en cours de négociation.