Gaza : le Hamas bloque l'accord Witkoff avec des exigences disproportionnées

Les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza butent sur les exigences jugées irréalistes du Hamas, qui réclame notamment un cessez-le-feu de sept ans, le retrait complet de Tsahal des territoires conquis depuis mars, et l'annulation du nouveau modèle humanitaire de distribution de l'aide via le GHF. Israël et les États-Unis ont unanimement dénoncé samedi soir le rejet par l'organisation terroriste de la nouvelle proposition de l'émissaire américain Steve Witkoff. "La réponse du Hamas à la proposition américaine est totalement inacceptable et nous fait reculer", a déclaré Witkoff. Le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer s'est immédiatement entretenu avec l'émissaire américain.

Benjamin Netanyahou a organisé une consultation téléphonique d'urgence avec plusieurs ministres et responsables sécuritaires. Son bureau a publié un communiqué sans équivoque : "Alors qu'Israël a accepté le cadre actualisé pour la libération de nos otages, le Hamas continue à s'obstiner dans son refus." Un responsable impliqué dans les négociations a qualifié la réponse du Hamas de "fermeture de porte" plutôt que de véritable négociation. Parmi les conditions posées figurent l'arrêt des vols de reconnaissance pendant dix heures quotidiennes, douze heures lors des échanges de prisonniers, et la réouverture illimitée du passage de Rafah.

Le Hamas persiste dans sa stratégie de déni. Un responsable a déclaré à Al-Mayadeen : "Nous n'avons pas rejeté la proposition de Witkoff" et accuse Israël d'un "parti pris absolu" de la part de l'émissaire américain. L'organisation revendique que sa proposition "vise à obtenir un cessez-le-feu permanent et un retrait complet de la bande de Gaza". Le groupe terroriste veut également que la libération de dix otages vivants et 18 corps soit étalée sur trois phases au lieu de deux, avec quatre otages libérés le premier jour, puis deux au 30e jour. Le Hamas exige également que Trump "garantisse personnellement l'engagement d'Israël au cessez-le-feu".