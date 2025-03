Gaza : le Hamas confirme la mort d'un membre de son bureau politique dans une frappe israélienne

Le Hamas a confirmé dimanche matin la mort de Salah al-Bardawil, membre de son bureau politique, lors d'une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Son épouse a également péri dans l'attaque. Cette élimination, initialement rapportée par l'agence de presse palestinienne Shehab, aurait visé selon cette source des "tentes abritant des personnes déplacées". Les autorités israéliennes n'ont pas encore commenté cette information.

Cette frappe s'inscrit dans une série d'opérations ciblées menées par Israël contre la direction du Hamas. Durant le week-end, l'armée israélienne et le Shin Bet (service de sécurité intérieure) ont également annoncé avoir éliminé Osama Tabash, qui occupait les fonctions de chef du renseignement militaire du Hamas dans le sud de Gaza et dirigeait l'unité de surveillance et de ciblage de l'organisation.

Selon le communiqué conjoint de l'armée et du Shin Bet, Tabash était "un terroriste de haut rang" qui détenait "des connaissances opérationnelles significatives pour l'organisation terroriste". Il avait occupé diverses positions d'importance, notamment celle de commandant de bataillon dans la brigade de Khan Younès.

Les services israéliens lui attribuent l'implication dans plusieurs attaques, dont un attentat-suicide perpétré en 2005 au carrefour de Gush Katif, dans la bande de Gaza, qui avait coûté la vie à Oded Sharon, coordinateur de l'Agence de sécurité intérieure. Dans ses fonctions récentes, Tabash était responsable de l'élaboration de la stratégie de combat du Hamas et avait participé à la planification des infiltrations lors du massacre du 7 octobre dans les communautés israéliennes du sud du pays.