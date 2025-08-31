Gaza : le Hamas confirme la mort de Mohammed Sinwar, plus de trois mois après son élimination par Israël

Articles recommandés -

Près de trois mois et demi après une frappe de Tsahal, le Hamas a confirmé dimanche matin l’élimination de Mohammed Sinwar, haut responsable de l’organisation terroriste et frère cadet de Yahya Sinwar, ancien chef du Hamas dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué accompagné d’une photo où figurent plusieurs commandants tués depuis le début du conflit, le mouvement a présenté Mohammed Sinwar comme "shahid" (martyr). L’opération qui a conduit à son élimination a eu lieu à la mi-mai lors d’un raid conjoint de Tsahal et du Shin Bet contre un centre de commandement souterrain du Hamas situé sous l’hôpital européen de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Yahya Sinwar, son frère aîné et dirigeant du Hamas à Gaza, avait été éliminé sept mois plus tôt. Si Tsahal avait annoncé la mort de Mohammed Sinwar dès la fin du mois de mai, le Hamas ne l’avait jusqu’ici pas confirmée.

Le mouvement terroriste a également publié des images inédites de Mohammed Deif, l’ex-chef de la branche armée du Hamas, éliminé en juillet 2024.

Par ailleurs, les autorités israéliennes estiment qu’Abu Obaida, porte-parole de la branche militaire du Hamas, pourrait avoir été tué samedi soir lors d’une frappe aérienne ciblant Gaza. Selon un haut responsable israélien, "s’il se trouvait bien à l’endroit visé, il n’a aucune chance d’avoir survécu". La décision de frapper a été prise sur la base de renseignements précis, obtenus vendredi soir.

Abu Obaida avait récemment mis en garde Israël contre ses opérations visant à reprendre Gaza, affirmant que toute attaque mettrait en danger les otages encore détenus.