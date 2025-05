Gaza : le Hamas exécute quatre hommes accusés de pillage d'aide humanitaire

Le Hamas a procédé à l'exécution de quatre individus accusés de pillage de convois d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a rapporté lundi l'agence de presse Reuters, citant des sources locales. Cette mesure drastique intervient dans un contexte de chaos croissant autour de la distribution de l'aide.

Un climat de désespoir et de violence

L'un des quatre hommes exécutés était lié à un incident récent au cours duquel six agents de sécurité ont été tués par une frappe aérienne israélienne alors qu'ils tentaient d'empêcher des gangs de détourner des convois humanitaires. "Les quatre criminels exécutés étaient impliqués dans les crimes de pillage et dans la mort de membres d'une force chargée de sécuriser les camions d'aide", a déclaré une source du Hamas à Reuters.

Un groupe se présentant comme la "Résistance palestinienne" a annoncé que sept autres suspects font l'objet de recherches. Cette situation illustre le désespoir qui s'empare de la population gazaouie, où l'arrivée de l'aide humanitaire est régulièrement entravée par des actes de pillage généralisés.

AP Photo/Fatima Shbair

Défis à l'autorité du Hamas

Parallèlement, l'autorité du Hamas fait face à une contestation inédite de la part de Yasser Abu Shabab, chef de clan influent dans la région de Rafah. Ce dernier prétend former une force de sécurisation des livraisons humanitaires et diffuse des images de ses hommes armés organisant le trafic d'aide. Le Hamas, affaibli à Rafah, accuse Abu Shabab de pillages antérieurs et de liens avec Israël.

Pratique controversée des exécutions

Cette exécution s'inscrit dans une pratique récurrente du Hamas, bien que toute condamnation à mort doive théoriquement être approuvée par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, basé à Ramallah. Ce dernier a pourtant imposé un moratoire sur les exécutions il y a plusieurs années.

Le Hamas, qui ne reconnaît plus la légitimité d'Abbas, a déclaré par le passé que la peine de mort pouvait être appliquée à Gaza sans son consentement. La plupart des exécutions concernent des Palestiniens accusés d'"espionnage" au profit d'Israël, révélant les tensions persistantes au sein de la société gazaouie en temps de guerre.