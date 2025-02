Gaza : le Hamas mentait à l'otage Gadi Mozes sur sa compagne assassinée

Gadi Mozes, 81 ans, récemment libéré de Gaza, a subi de multiples sévices durant sa captivité et découvert, en écoutant la radio, que les terroristes lui avaient menti sur le sort de sa compagne Efrat Katz, assassinée le 7 octobre 2023, rapporte le Ynet.

Durant sa détention, Mozes parvenait occasionnellement à capter des informations radiophoniques sur le massacre d'octobre. Un jour, ses ravisseurs lui ont prétendu qu'Efrat Katz lui envoyait ses salutations. "Il a compris qu'il ne pouvait croire aucune de leurs paroles", raconte sa belle-fille Einav, après qu'il eut appris par la radio la mort de sa compagne.

Contrairement à d'autres otages, Mozes était détenu seul. "Il devait puiser la force en lui-même. C'est ce qui lui a le plus manqué. Aujourd'hui, il rencontre beaucoup de famille et d'amis, et parfois nous lui disons 'Peut-être ralentir un peu les visites', mais il répond : 'J'ai soif de contact humain, de chaleur humaine'", confie Einav.

Sa famille évoque également sa rencontre émouvante avec Arbel Yehud, libérée en même temps que lui. "Ce n'était pas seulement la première rencontre avec une Israélienne ou une hébraïsante en 16 mois, c'était comme retrouver un membre de la famille. Arbel est comme une petite-fille pour lui. Son père a travaillé avec Gadi pendant plusieurs années."

Les conditions de détention étaient particulièrement éprouvantes : "Gadi a traversé de nombreux moments et jours difficiles, il a fait face à une réalité horrible dans des conditions médiocres, avec terreur psychologique et privation de nourriture", poursuit sa belle-fille. "Parfois, il mangeait un morceau de pita sec, parfois avec du houmous, et parfois il ne mangeait rien pendant 24 heures. Malgré cela, il a trouvé des moyens de continuer - cognitivement, mentalement et émotionnellement. Il a réussi à se relever encore et encore."