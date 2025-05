Gaza : le Hamas poursuit activement la construction de son réseau de tunnels (sources militaires)

Le Hamas continue d'étendre son réseau souterrain à Gaza, creusant de nouvelles galeries et agrandissant les tunnels existants, selon des sources militaires israéliennes citées par la radio publique Kan Reshet Bet. Cette activité persistante inquiète l'armée, qui n'a réussi à détruire qu'environ un quart du labyrinthe souterrain jusqu'à présent, malgré plus d'un an et demi d'opérations intensives. Cette information, révélée dimanche par la radio publique Kan Reshet Bet, coïncide avec des témoignages d'anciens otages qui ont partagé leur expérience lors d'une rencontre récente avec le chef d'état-major israélien.

Vendredi dernier, le général Eyal Zamir s'est entretenu avec quatre survivants de la captivité: Liri Albag, Romi Gonen, Omer Shem Tov et Sasha Trofimov. Lorsque le chef militaire leur a demandé s'ils avaient perçu la présence de l'armée israélienne durant leur détention souterraine, leur réponse a été affirmative. "Nous entendions des explosions, le bruit des chenilles des chars israéliens. Nous entendions l'hébreu, nous entendions les communications radio de Tsahal en hébreu quand nous étions sous terre", ont-ils confié au général Zamir.

Les sources militaires expriment leur préoccupation face à ce phénomène de réhabilitation et d'expansion du réseau souterrain. Les combattants du Hamas utilisent ces tunnels comme refuges pour éviter l'affrontement direct avec les forces israéliennes. Leur tactique consiste à en sortir brièvement pour poser des engins explosifs et tirer des missiles antichars contre les troupes, avant de s'y replier rapidement.

Pendant ce temps, Tsahal poursuit ses préparatifs pour la suite des opérations, avec pour objectif de "reproduire le modèle de Rafah", selon les termes d'un officier supérieur. Cette même source affirme que le Hamas craint de perdre du terrain et son contrôle sur la population. "Le Hamas est sous pression - c'est le moment de mobiliser les réservistes, de conquérir des territoires et de s'y maintenir", a-t-il déclaré.