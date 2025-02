Le Hamas annonce qu'il libérera des otages samedi, "conformément à l'accord"

Le Hamas a officiellement confirmé jeudi qu'il libérerait trois otages samedi, conformément à l'accord, et non pas "tous les otages" comme l'avait exigé le président américain. Cette annonce intervient alors que la chaîne égyptienne "Al-Kahera Al-Ekhbariya" rapporte que l'Égypte et le Qatar affirment avoir réussi à résoudre la crise entre les parties.

Le bureau du Premier ministre israélien a immédiatement démenti qu'un accord ait été trouvé, déclarant qu'il "n'y a aucun fondement à ces informations". En parallèle, le ministère de la Défense israélien a transmis un message aux ministres : "Si le Hamas ne libère pas d'otages d'ici samedi midi, Tsahal reprendra une guerre intensive. L'armée a reçu l'ordre de rassembler ses forces dans et autour de la bande de Gaza."

Des dizaines de caravanes et de tracteurs attendent à Rafah, conformément aux exigences du Hamas d'introduire des "équipements lourds" pour le déblaiement des décombres. Le bureau du Premier ministre dément également l'entrée de ces équipements à Gaza.

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré lors d'une cérémonie à Arad : "Notre priorité absolue est la libération des otages. Nous n'hésiterons pas et ne renoncerons pas. Nous nous préparons à agir avec force. Si les otages ne sont pas libérés, nous réagirons avec puissance à Gaza et partout où cela sera nécessaire."

Selon les données officielles transmises aux ministres israéliens, 76 otages, vivants et morts, sont toujours détenus à Gaza. Les services israéliens soulignent "les conditions inhumaines" dans lesquelles les otages sont détenus, évoquant "une cruauté intolérable qui rappelle les périodes sombres de l'histoire".

Neuf otages supplémentaires vivants et huit dépouilles d'otages doivent encore être remis à Israël durant la première phase de l'accord.