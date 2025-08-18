Gaza : le Hamas reçoit une nouvelle proposition de cessez-le-feu, les médiateurs exigent une réponse rapide

Articles recommandés -

Le Hamas a reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu de la part de l’Égypte et du Qatar, ont rapporté lundi matin plusieurs médias arabes. La rencontre, qui s’est tenue en présence de représentants d’autres factions palestiniennes, a abouti à une demande claire : le Hamas doit fournir une réponse dans les prochaines heures.

Selon les mêmes sources, les médiateurs égyptiens et qataris poursuivront leurs consultations dans la journée, lors d’une réunion prévue dans la ville d’El Alamein, en Égypte, à laquelle participera le Premier ministre qatari. Ces discussions visent à relancer un processus de négociation indirecte entre Israël et le Hamas, alors que la guerre dans la bande de Gaza se poursuit sans issue apparente.

Le plan présenté reprend l’idée d’une trêve temporaire de 60 jours, durant laquelle le Hamas remettrait dix otages israéliens vivants ainsi que plusieurs corps. Ce laps de temps serait consacré à l’ouverture de pourparlers plus larges en vue d’un accord global sur "l’après-guerre" dans la bande de Gaza.

Du côté israélien, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a rappelé samedi soir sa position ferme : "Israël n’acceptera qu’un accord global, impliquant la libération de tous les otages en une seule fois et respectant nos conditions pour mettre fin à la guerre", précise le communiqué. Parmi ces conditions figurent le désarmement du Hamas, la démilitarisation complète de Gaza, un contrôle israélien sur le périmètre de Gaza, ainsi que la mise en place d’une gouvernance locale ni affiliée au Hamas, ni à l’Autorité palestinienne, et prête à vivre en paix avec Israël.

Le Hamas, de son côté, a multiplié ces derniers jours les consultations au Caire avec la direction des renseignements égyptiens et les autres factions palestiniennes. L’organisation affirme chercher un accord qui empêcherait ce qu’elle qualifie de "plan israélien visant à occuper Gaza".

Alors que la communauté internationale redouble d’efforts pour arracher une trêve, l’écart demeure important entre les exigences israéliennes et la volonté du Hamas de privilégier un processus par étapes. Les prochaines heures pourraient être décisives pour déterminer si la nouvelle médiation égypto-qatarie ouvre la voie à une désescalade, ou si le cycle de violence se prolonge encore.