Gaza : le lieutenant Matan Abramovich est le quatrième soldat tué lundi dans l'explosion d'un char

Articles recommandés -

Tsahal a annoncé ce mardi matin l'identité du quatrième soldat tué la veille dans l'explosion d'un char en périphérie de Gaza-ville. Il s'agit du lieutenant Matan Abramovich, 21 ans, officier blindé du 52e bataillon originaire de Ganei Tikva.

L'incident s'est produit vers 6 heures du matin à la périphérie du quartier de Cheikh Radwan, où était positionnée une force défensive israélienne. Trois terroristes ont approché la zone et lancé un engin explosif contre un char stationné à l'extérieur du périmètre, provoquant l'explosion qui a coûté la vie aux quatre membres de l'équipage.

Outre le lieutenant Abramovich, les victimes sont le sergent Uri Lamed (20 ans), le sergent Gadi Kotal (20 ans) et le sergent Amit Aryeh Regev (19 ans), tous du 52e bataillon de la 401e brigade blindée. Un soldat du 50e bataillon de la brigade Nahal a été légèrement blessé à la jambe lors des échanges de tirs.

Les soldats positionnés dans la défense étaient en état d'alerte dans le cadre de la procédure d'« alerte à l'aube » et venaient de rentrer d'une opération nocturne. Ils ont immédiatement riposté à l'attaque, touchant au moins deux terroristes. Au moins un terroriste a été éliminé lors des combats, tandis que d'autres auraient réussi à s'échapper.

L'enquête préliminaire indique que l'équipage du char était vigilant et effectuait des recherches dans la zone au moment de l'attaque. Les terroristes n'ont pas réussi à pénétrer dans la position défensive, l'affrontement ayant eu lieu à son entrée. Aucune tentative d'enlèvement de soldats n'a été constatée.

Cette attaque s'inscrit dans une stratégie récente du Hamas, qui multiplie les attaques de guérilla contre les positions de Tsahal dans la bande de Gaza. L'organisation terroriste vise particulièrement les soldats épuisés et susceptibles de manquer de vigilance. Selon les données militaires, de telles tentatives se produisent en moyenne une fois par semaine et sont généralement repoussées.

L'armée israélienne enquête actuellement pour déterminer si les terroristes se sont infiltrés par un tunnel non détecté dans les environs. Les forces ont mené des opérations de déminage et de recherche pour localiser des corps des terroristes et sécuriser la zone.