Gaza : le quai provisoire construit par les Etats-Unis fermé après seulement deux semaines

Moins de deux semaines après sa mise en service, le quai provisoire construit par les Etats-Unis sur les côtes de Gaza pour réceptionner l'aide humanitaire acheminée par voie maritime a été fermé. Le Pentagone a expliqué que l'installation avait subi de gros dommages "en raison de conditions météorologiques extrêmes" et qu'il faudrait une dizaine de jours pour la remettre en activité.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit la jetée à moitié submergée et dérivant vers le large. Le Pentagone a indiqué qu'elle allait être remorquée jusqu'au port d'Ashdod pour y être réparée.

Le quai flottant, d'un coût total de 320 millions de dollars et qui a mobilisé un millier de personnes pour sa construction, est considéré comme le projet phare du président Biden en matière de soutien et de contrôle de l’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza. Il a déjà permis l'acheminement de 900 tonnes d'aide dans le territoire palestinien, transportée sur des navires partis de Chypre avant d'être chargée sur des camions via la fameuse jetée.

Si le Pentagone évoque une fermeture temporaire, certains responsables sécuritaires américains ont exprimé leur scepticisme au Wall Street Journal, estimant que l'installation n'était finalement pas adaptée aux conditions de mer et de vent dans la région. Son ouverture avait d'ailleurs dû être reportée en raison de mauvaises conditions météorologiques. La semaine dernière, des soldats américains ont été blessés et des navires endommagés en raison des vents forts et de la mer agitée.