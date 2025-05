Gaza : le sergent Yosef Yehuda Hirak a été tué par un tir ami lors d'une opération anti-tunnels

Une enquête préliminaire de l'armée israélienne a conclu mardi que le sergent Yosef Yehuda Hirak, 22 ans, est décédé suite à un tir fratricide lors d'une opération dans le nord de Gaza. Le soldat, tombé lundi, est la première victime militaire de l'opération "Chars de Gédéon". Selon les conclusions de l'enquête, l'incident s'est produit alors que l'unité du sergent Hirak inspectait un tunnel dans un bâtiment. Une autre compagnie, chargée de sécuriser le périmètre, a ouvert le feu et touché accidentellement le jeune homme qui se trouvait à l'intérieur de la structure. Originaire de l'implantation de Harsha en Judée-Samarie, le sergent Hirak servait au sein du 601e bataillon du génie. Les funérailles se sont déroulées mardi midi au cimetière du mont Herzl à Jérusalem.

Marié depuis seulement sept mois à son épouse Emuna, Yosef Yehuda laisse derrière lui ses parents et trois sœurs. Il avait étudié pendant trois ans à la yeshiva "Midbara Ke'eden" à Mitzpe Ramon avant son enrôlement. Lors du dernier Jour du Souvenir de l'Holocauste, il avait écrit à sa famille depuis Gaza : "Pendant la sirène, j'ai eu le privilège de me tenir sur le blindé au-delà de la clôture de Gaza avec mon uniforme et mon arme, voyant d'un côté le quartier de Daraj Tuffah complètement aplati après deux semaines où nous l'avons démantelé, et de l'autre les champs de Nahal Oz et Kfar Aza fleurissant dans toute leur beauté. J'avais les larmes aux yeux et j'étais rempli d'émotion ! J'aurais aimé que mes grands-parents et la génération précédente puissent me voir maintenant et partager mon émotion."

Israel Gantz, chef du conseil régional de Binyamin, lui a rendu hommage : "Il y a quelques mois à peine, nous dansions ensemble à son mariage, et maintenant nous apprenons sa chute au combat. Il est parti combattre pour anéantir l'ennemi." Depuis le début du conflit, l'armée israélienne a perdu 857 soldats.