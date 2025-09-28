Gaza : le Shin Bet aurait tenté de recruter des clans locaux contre le Hamas

Des agents du service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) auraient tenté sans succès de recruter des notables des clans Bakr et Durmush de la ville de Gaza dans le cadre d'une stratégie visant à diviser le territoire en plusieurs zones contrôlées par des tribus ou groupes armés locaux. C'est ce que révèle le quotidien saoudien ASharq al-Awsat, citant des sources sécuritaires et des informateurs sur le terrain.

Une proposition de collaboration rejetée

Selon ces informations, un soutien israélien aurait été proposé à ces clans en échange de leur engagement contre le Hamas, incluant la transmission gratuite de renseignements sécuritaires à Israël et l'aide à la mise en œuvre de ses objectifs politiques. Cette collaboration devait permettre d'éviter un retrait des forces israéliennes et empêcher l'établissement d'un futur gouvernement palestinien pour administrer la bande de Gaza.

Des représailles après le refus

Suite au refus de ces clans de coopérer avec le Shin Bet, Israël aurait mené une série de frappes contre les habitations occupées et évacuées de membres de ces familles tribales. Le rapport fait état de 30 morts parmi les membres du clan Durmush lors d'une frappe israélienne dans le quartier de Sabra, au sud de Gaza, avec 20 personnes encore piégées sous les décombres. Une autre attaque aurait visé une maison du clan Bakr dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, causant six morts et onze blessés.

Des tentatives répétées d'instrumentalisation

Cette stratégie s'inscrit dans une démarche plus large d'Israël pour renforcer des acteurs locaux dans la bande de Gaza, y compris par leur armement potentiel. Cependant, ces initiatives ont échoué par le passé, le Hamas ayant assassiné les personnes contactées. Un responsable israélien avait alors qualifié cette approche de "combine du Shin Bet".

Durant les premiers mois de guerre, Israël avait également envisagé d'armer des clans gazaouis dans le cadre du projet de "bulles humanitaires" promu par l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, conçu comme alternative au pouvoir du Hamas. En juin 2024, le Telegraph rapportait qu'une tentative israélienne d'encourager le clan Durmush à prendre le leadership avait tourné court : le Hamas avait investi le complexe familial, décapité son dirigeant, poussant tous les clans à proclamer leur soutien à l'organisation terroriste le lendemain.