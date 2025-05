Gaza : le système médical de Tsahal bat des records d'évacuation en zone de combat

L'armée israélienne a atteint les délais d'évacuation médicale les plus rapides au monde durant la guerre à Gaza, selon des données publiées jeudi par l'état-major. Une performance attribuée à des réformes opérationnelles, des technologies avancées et un corps médical renforcé en première ligne. Les statistiques révèlent que les soldats blessés dans la bande de Gaza sont évacués vers les hôpitaux en environ 51 minutes par hélicoptère et 61 minutes par voie terrestre — une amélioration significative par rapport à la moyenne de 90 minutes lors de la guerre de 2014. L'armée affirme qu'il s'agit du délai le plus court jamais enregistré dans un conflit armé.

Dans des images captées par une caméra-casque et diffusées par l'armée, on peut entendre un médecin dire : "Je suis avec vous — conduisez-moi aux blessés. Enlevez vos bottes, enlevez tout. Commandant du bataillon, nous avons cinq blessés, tous conscients. J'ai besoin d'au moins trois véhicules blindés d'évacuation supplémentaires. Blessure à la tête — conscient. Deux allongés. Évacuation urgente nécessaire." Depuis le début du conflit, le Corps médical, qui opère sous la Direction technologique et logistique, a traité environ 7 400 militaires blessés. Les équipes médicales accompagnent les blessés du point d'impact jusqu'à l'hospitalisation et la rééducation, souvent sous le feu ennemi.

Tsahal attribue cette réduction des délais d'évacuation à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du nombre de médecins seniors déployés avec les unités de combat et un temps de réponse plus rapide. Ces médecins atteignent désormais les soldats blessés en seulement une à quatre minutes, contre 25 minutes durant la Seconde Guerre du Liban en 2006. L'armée indique que ces efforts ont réduit le taux de mortalité des troupes blessées à 7,1% dans la guerre actuelle, contre 15% lors du conflit libanais. Six fois plus de soldats gravement blessés ont survécu comparativement à ce précédent conflit, et trois fois plus par rapport à la guerre de 2014.