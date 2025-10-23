Gaza : les Américains souhaitent démarrer la reconstruction dans les zones contrôlées par Israël

Le Wall Street Journal révèle les grandes lignes du plan Trump pour l'après-guerre à Gaza. Selon le quotidien américain, Washington et Jérusalem envisagent de diviser le territoire en zones distinctes, les efforts de reconstruction se concentrant exclusivement sur la part de la bande côtière contrôlée par les Israéliens. Un haut responsable américain a précisé qu'il s'agissait d'une "idée préliminaire" et que des informations actualisées seraient fournies dans les prochains jours.

Israël contrôle actuellement 53 % de la bande de Gaza. Cette solution de partition temporaire viserait à permettre la reconstruction dans les zones sécurisées, en attendant que le Hamas soit désarmé et chassé du pouvoir.

Selon des responsables de la Maison Blanche cités par le journal, Jared Kushner, gendre du président Trump, serait l'instigateur de ce plan de reconstruction fragmenté, élaboré aux côtés de l'envoyé spécial Steve Witkoff. Les deux hommes auraient informé Trump et le vice-président J.D. Vance du projet et obtenu leur soutien.

Israël a accepté le principe de la proposition américaine de reconstruction immédiate "au-delà de la Ligne jaune", à condition qu'aucune force hostile ne soit impliquée.

Lors d'une conférence de presse mardi, J.D. Vance, actuellement en visite en Israël avec Kushner, et Witkoff a exposé les grandes lignes du plan. Le vice-président a évoqué l'existence de "deux zones à Gaza, l'une relativement sûre et l'autre extrêmement dangereuse", affirmant que l'objectif était "d'étendre géographiquement la zone de sécurité".

Kushner a précisé qu'aucun fonds de reconstruction ne serait transféré aux zones encore sous contrôle du Hamas, l'accent étant mis sur le "côté sûr". "Des réflexions sont actuellement menées dans la zone contrôlée par Tsahal. Tant que la zone peut être sécurisée, la construction du nouveau Gaza doit commencer, afin d'offrir aux Palestiniens qui y vivent un endroit où aller, où trouver du travail et où vivre", a-t-il déclaré.

Le projet suscite déjà de fortes réticences. Le Wall Street Journal note que les médiateurs arabes sont préoccupés par ce plan, évoqué selon eux lors des négociations de paix. Les gouvernements arabes s'opposent fermement à l'idée de diviser Gaza, craignant qu'elle ne conduise à une zone de contrôle israélienne permanente dans l'enclave.

Si le plan est mis en œuvre, il est peu probable que les forces arabes acceptent de déployer des troupes pour superviser la reconstruction, prévient le quotidien.

Selon le Wall Street Journal, cette proposition vise à résoudre les problèmes non résolus du plan de paix à long terme du président Trump, notamment le désarmement du Hamas et son éviction du pouvoir. Le plan prévoit théoriquement la mise en place d'un gouvernement technocratique alternatif aux côtés d'une force internationale, mais les détails restent flous.