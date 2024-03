Gaza : les Etats-Unis ont soumis à l'ONU un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat

Les Etats-Unis ont présenté aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages à Gaza. C'est ce qu'a indiqué mercredi soir le secrétaire d'Etat américain, qui effectue ces jours-ci une nouvelle tournée au Proche-Orient pour tenter de trouver une issue à la guerre.

"Nous avons soumis une résolution au Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages, et nous espérons vivement que les pays la soutiendront. Bien sûr, nous nous tenons aux côté d'Israël, et nous affirmons son droit à se défendre, mais en même temps, il est impératif de protéger les civils palestiniens qui souffrent terriblement", a déclaré Antony Blinken au média saoudien Al Hadath, qualifiant l'initiative de "signal fort".

Il s'agit d'un véritable revirement de la part des Etats-Unis, qui ont jusqu'ici opposé leur veto systématique à toutes les résolutions onusiennes appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le texte proposé est une preuve supplémentaire de l'impatience de Washington face au conflit qui s'étire dans le temps, et de ses désaccords de plus en plus patents avec Israël.