Gaza : les pourparlers de Doha dans l'impasse, Israël prépare son offensive

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont repris samedi à Doha, dans un contexte d'escalade militaire imminente. Face aux pressions internationales croissantes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de maintenir la délégation israélienne au Qatar, accordant ainsi une ultime chance aux négociations." Au cœur des discussions figure la proposition de médiation américaine, baptisée "plan Witkoff", prévoyant la libération de dix otages contre une trêve de 40 à 50 jours. "Nous sommes face à une journée dramatique", a confié un membre du cabinet israélien, précisant que "cette fois, ce n'est pas un jeu ou un spectacle - nous essayons de donner une véritable chance" aux négociations.

Israël affirme n'accepter que des "changements mineurs, non substantiels" au plan initial, tandis que le Hamas insiste sur des "garanties plus strictes" et des engagements américains "clairs" pour mettre fin définitivement aux hostilités. Une information de Sky News Arabic, démentie par des sources israéliennes, suggérait que le Hamas pourrait accepter de libérer "la moitié des otages vivants, ainsi que des otages décédés, en échange de deux mois de cessez-le-feu".

Parallèlement, l'armée israélienne intensifie sa pression militaire dans le cadre de l'opération "Chariots de Gédéon". Des tracts ont été largués sur Gaza, annonçant : "Habitants de Gaza, l'armée israélienne arrive". Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 150 personnes ont été tuées dans les frappes des dernières 24 heures, un chiffre qui ne peut être vérifié pour l'instant.

Alors que la situation humanitaire continue de se détériorer dans l'enclave, les critiques internationales s'intensifient. "Nous ne voulons plus voir la population palestinienne souffrir. Assez d'attaques, avançons vers un cessez-le-feu", a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, tandis que le gouvernement allemand a exprimé sa "profonde inquiétude" concernant une offensive qui pourrait "mettre en danger la vie des otages" et "aggraver la situation humanitaire déjà critique".