Gaza : les réserves alimentaires seront épuisées d'ici un mois, selon Israël

Les réserves alimentaires et l'aide humanitaire à Gaza ne suffiraient plus que pour environ un mois, selon une évaluation de l'appareil sécuritaire israélien dévoilée mercredi par la chaîne publique Kan 11. Cette estimation explique les récentes déclarations controversées du ministre de la Défense, Israël Katz. Les discussions se poursuivent au sein de l'état-major pour déterminer comment acheminer l'aide humanitaire sans qu'elle ne tombe aux mains du Hamas. Selon des sources sécuritaires, "l'arrêt de l'entrée des camions transportant nourriture, eau et carburant dans la bande de Gaza contribuera à faire pression sur le Hamas", ajoutant que "sans libération des otages, la situation à Gaza continuera de s'aggraver".

Malgré la polémique suscitée par l'annonce du ministre Katz concernant la création d'une infrastructure pour la distribution d'aide humanitaire à Gaza, les efforts dans cette direction se poursuivent. Le ministère de la Défense travaille à établir des contacts avec des organisations civiles qui distribueraient l'aide dans le cadre d'un futur accord. Selon le plan à l'étude, des centres d'aide fixes seraient établis sous la gestion d'organisations internationales avec une enveloppe sécuritaire assurée par Tsahal.

Pendant ce temps, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a exigé du Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'un vote de principe soit tenu au cabinet contre l'entrée de toute aide à Gaza, illustrant les divisions au sein du gouvernement israélien sur cette question sensible.