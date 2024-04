Gaza: Les résultats de l'enquête de Tsahal sur le drame de World Central Kitchen continuent de provoquer des remous

40 élus démocrates américains, dont Nancy Pelosi, appellent Joe Biden à cesser ses ventes d'armes à Israël

Jacquelyn Martin / POOL / AFP

Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants aux Etats-Unis et alliée clé de Joe Biden, a signé vendredi une lettre, avec des dizaines de démocrates du Congrès, adressée au président et au secrétaire d'État Antony Blinken, les exhortant à l'arrêt des transferts d'armes à Israël. La lettre appelle l'administration Biden à mener sa propre enquête sur la frappe aérienne israélienne qui a tué sept membres du personnel de l'organisation d'aide World Central Kitchen lundi. "À la lumière de la récente frappe contre les travailleurs humanitaires et de l'aggravation continue de la crise humanitaire, nous pensons qu'il est injustifiable d'approuver ces transferts d'armes", indique la lettre. Elle a été signée par Pelosi et 36 autres démocrates, dont les représentants Barbara Lee, Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez.