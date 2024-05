Gaza : Macron a reçu vendredi soir le Premier ministre qatari et les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Égypte et de Jordanie

Emmanuel Macron s'est entretenu vendredi soir à l'Elysée avec le Premier ministre qatari et les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Égypte et de Jordanie. Selon un communiqué de l'Élysée, la discussion a porté sur la situation à Gaza et la mise en œuvre de la "solution des deux États" pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères de Jordanie Ayman Safadi, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite Faisal bin Farhane, le Premier ministre du Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, et le ministre des Affaires étrangères d'Égypte Sameh Shoukry ont "exploré les moyens d'obtenir la réouverture des points de passage vers Gaza et d'intensifier leur coopération en matière d'aide humanitaire".

Au cours de la réunion, Emmanuel Macron a réaffirmé son "opposition aux opérations (israéliennes) à Rafah, son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, ainsi qu'à la libération de tous les otages" détenus par le Hamas. La France compte encore deux de ses ressortissants parmi eux, après la découverte du corps d'Orión Hernández-Radoux par l'armée israélienne.

Le président français a également exprimé sa condamnation sans réserve des nouvelles annonces de colonisation en Cisjordanie, soulignant "la détermination de la France à renforcer les sanctions en la matière, y compris au niveau européen". Dans le même temps, le directeur de la CIA, William Burns, est attendu à Paris pour tenter de relancer les pourparlers avec Israël sur une trêve à Gaza, après l'échec des négociations indirectes entre Israël et le Hamas début mai, malgré la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Le chef de la CIA, William Burns, était également attendu à Paris vendredi ou samedi pour tenter de relancer les pourparlers avec Israël sur une trêve à Gaza, a appris l’AFP de source occidentale proche du dossier.

