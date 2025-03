Gaza : Netanyahou ordonne la préparation des négociations pour libérer 11 otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a instruit samedi soir son équipe de négociation de se préparer à poursuivre les pourparlers visant à obtenir la libération immédiate de 11 otages vivants et d'environ la moitié des otages décédés. Cette directive fait suite à une réunion consacrée à la question des otages, à laquelle ont participé plusieurs ministres et les hauts responsables de la défense israélienne. La décision s'inscrit dans le cadre de la réponse des médiateurs à la proposition présentée par l'émissaire américain Steve Witkoff. Ce dernier avait déclaré vendredi que le Hamas formulait des "exigences irréalistes" en coulisses, tout en affichant publiquement sa volonté de libérer l'otage Edan Alexander et les dépouilles de quatre otages.

"Le Hamas fait un très mauvais calcul en croyant que le temps joue en sa faveur. Ce n'est pas le cas. Le Hamas connaît parfaitement l'échéance et doit comprendre que nous réagirons en conséquence", a averti Witkoff.

Selon l'émissaire américain, la proposition de médiation prévoit que "le Hamas libère des otages vivants en échange de prisonniers selon les formules précédentes. La première phase du cessez-le-feu serait prolongée pour permettre la reprise d'une aide humanitaire significative." La proposition récente prévoyait une extension du cessez-le-feu de 50 jours et la libération par Israël de terroristes condamnés, en échange de plusieurs otages. Durant cette période, les discussions reprendraient sur la deuxième phase de l'accord, qui impliquerait un retrait complet d'Israël de Gaza.