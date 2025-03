Gaza : Nimrod Cohen, otage israélien, identifié dans la vidéo du Hamas aux côtés des frères Horn

La famille du soldat israélien Nimrod Cohen, captif à Gaza, a affirmé samedi qu'elle a identifié son fils dans la vidéo publiée la veille par le Hamas. Dans cet enregistrement, on peut voir Eitan et Yair Horn, Sagi Dekel Chen et d'autres otages dont les visages ont été floutés. La famille Cohen déclare avoir reconnu Nimrod qui apparaît vêtu d'un t-shirt et portant un tatouage caractéristique. Dans la vidéo diffusée avec l'accord de la famille Horn, on voit les frères Eitan et Yair s'enlacer. Yair Horn, libéré lors de l'accord du 498e jour de guerre, déclare : "Ils me font laisser mon petit frère ici, pour mourir", tandis que son frère Eitan, toujours en captivité, ajoute : "Ce n'est pas logique de séparer des familles de cette façon."

Hamas

Eitan Horn poursuit avec émotion : "Faites sortir tout le monde et ne séparez pas les familles, ne détruisez pas nos vies. Dis à maman et papa de continuer les manifestations et que ce gouvernement signe la phase deux pour nous faire tous rentrer à la maison." Il s'adresse directement au Premier ministre : "Netanyahou, si tu as un peu de cœur, signe, signe aujourd'hui."

Yehouda Cohen, père de Nimrod qui a été enlevé d'un char le 7 octobre, a déclaré lors d'une manifestation des familles d'otages : "Mon fils Nimrod est un soldat kidnappé d'un char en feu. Il est vivant et lui, comme tous les otages, nous supplient depuis cet enfer de les sauver maintenant. Tous, et en une seule fois."

"Nous nous adressons au président Trump – il reste encore 59 otages à Gaza qui vivent une Shoah", a-t-il ajouté. "Netanyahou essaie de saboter votre accord, Monsieur le Président. C'est lui qui crée la crise actuelle dans les négociations. Ne le laissez pas faire échouer l'accord."

Il y a environ deux semaines, Cohen avait révélé dans une interview à Channel N12 que la famille avait reçu un message de Nimrod. "Nous avons eu des nouvelles de lui la semaine dernière, par deux otages qui ont passé huit mois avec lui dans les tunnels", avait expliqué le père. "Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous aime", aurait transmis Nimrod à ses parents par l'intermédiaire des ex-captifs.