Gaza: nouveaux détails sur l'opération qui a mené à la découverte des trois corps d'otages jeudi par Tsahal

Tsahal diffuse de nouveaux détails après la découverte des corps des otages Hanan Yablonka, Michelle Nissenbaum et Orion Hernandez dans la nuit de jeudi lors d'une opération conjointe de Tsahal et du Shin Bet sous le commandement de la division 98 à Gaza. Les trois hommes avaient été kidnappés par le Hamas le 7 octobre et vraisemblablement tués ce même jour.

"Dans le cadre des combats des forces de la division 98 dans la région de Jabaliya, des combattants du bataillon 75 ont éliminé un terroriste qui servait apparemment de guet là où les corps étaient détenus, ont attaqué la zone et ont localisé l'emplacement des corps", indique le communiqué de l'armée.

Peu de temps après, des combattants de l'unité Yahlom, du Shin Bet et d'une unité spéciale de la direction du renseignement sont entrés dans la zone, ont localisé les trois corps et les ont évacués lors d'une opération nocturne complexe.

Les renseignements sur l'emplacement des dépouilles ont été obtenus en s'appuyant "sur des informations précises reçues et analysées ces derniers jours par les services de renseignement de la division, le Shin Bet et le commandement des prisonniers et des personnes disparues de la direction du renseignement". Après ce travail de renseignement complexe, "le commandement était en communication constante et étroite avec les forces de manœuvre afin de les guider vers l'emplacement exact que les renseignements et l'analyse avaient révélé".