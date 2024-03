Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a atterri en Égypte pour se rendre à Rafah | Live Blog

Le Hamas exprime sa "reconnaissance" après le veto sino-russe d'une résolution américaine sur Gaza à l'ONU

Le Hamas a exprimé sa "reconnaissance" après que la Russie et la Chine ont opposé hier leur veto à un projet de résolution américain sur un cessez-le-feu à Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis avaient proposé une résolution soutenant "l'impératif d'un cessez-le-feu immédiat et durable" et condamnant pour la première fois l'attaque du Hamas du 7 octobre. Dans un communiqué, le groupe terroriste a déclaré : "Nous exprimons notre gratitude pour la position de la Russie, de la Chine et de l'Algérie qui ont rejeté la résolution américaine biaisée d'agression contre notre peuple". Selon le Hamas, le projet contenait "des formulations trompeuses qui sont complices" d'Israël et "lui accordent une couverture et une légitimité pour mener une guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza".