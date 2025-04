Gaza : près de 2000 noms retirés du bilan officiel des victimes

Le ministère de la Santé de Gaza a retiré 1852 personnes de sa liste officielle des victimes de guerre depuis octobre, portant le bilan actuel à 50 609 morts, selon une enquête de Sky News. Cette révision fait suite à la découverte que certaines personnes étaient décédées de causes naturelles ou étaient encore en vie mais emprisonnées. Près de 97% des noms supprimés provenaient d'un formulaire en ligne permettant aux familles de signaler des décès lorsque le corps n'a pas été retrouvé. Zaher Al Wahidi, responsable des statistiques au ministère de la Santé, explique : "Nous avons réalisé que beaucoup de personnes [signalées via le formulaire] sont mortes de mort naturelle. Peut-être qu'elles étaient près d'une explosion et ont eu une crise cardiaque, ou que vivre dans des maisons [détruites] leur a causé une pneumonie ou une hypothermie."

Il s'agit de la plus importante révision du bilan depuis le début du conflit. Jusqu'en octobre, les noms soumis via le formulaire étaient ajoutés à la liste officielle avant vérification judiciaire. Gabriel Epstein, chercheur au Washington Institute for Near East Policy, affirme qu'il n'y a "aucune raison de penser que les erreurs résultent d'une manipulation délibérée". Parmi les entrées supprimées, 41% concernent des hommes âgés de 18 à 60 ans, tandis que 59% sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

"Cela me conduit à revoir à la baisse la qualité des listes antérieures", reconnaît le professeur Michael Spagat, président d'Every Casualty Counts, une organisation indépendante de surveillance des victimes civiles. Le ministère a également retiré 1441 noms entre août et octobre, dont 54% provenaient des registres hospitaliers, après avoir découvert que des employés avaient enregistré les mauvaises personnes comme décédées faute d'accès au registre central de la population.