Gaza : quatre soldats emprisonnés après avoir refusé de retourner au combat pour des raisons psychologiques

Quatre soldats du bataillon 931 de la brigade Nahal ont été emprisonnés après avoir refusé de poursuivre les opérations dans la bande de Gaza, invoquant les traumatismes subis lors des précédents déploiements.Selon les informations révélées dimanche par Kan, ces combattants aguerris, qui ont participé à de multiples missions dans l'enclave palestinienne, ont formellement notifié à leur hiérarchie leur refus de retourner sur le terrain. Cette décision fait suite aux "expériences difficiles" vécues durant les combats prolongés dans la bande de Gaza.

La réaction de l'état-major n'a pas tardé : trois des quatre soldats ont été jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement de sept à douze jours. Le quatrième militaire attend encore son procès. Tous ont été retirés des unités combattantes.

L'armée israélienne a précisé que les quatre hommes avaient préalablement été examinés par un psychiatre militaire, qui les avait déclarés "aptes au combat". Pourtant, ces vétérans des opérations gazaouies ont payé un lourd tribut : plusieurs de leurs camarades sont tombés au cours des missions, laissant des cicatrices profondes."Ces blessures resteront gravées au plus profond de leur âme", a confié aux médias la mère de l'un des soldats concernés.

Les militaires récusent toute accusation de lâcheté. Ils évoquent plutôt une "crise interne profonde" et dénoncent la réponse purement disciplinaire de leur hiérarchie, sans accompagnement psychologique adapté.

Le porte-parole de Tsahal a maintenu la ligne officielle : "Le traitement a été effectué avec tact et conformément aux ordres. Tsahal considère le refus d'obéir aux ordres comme grave, surtout en combat, et continuera de maintenir la discipline et les valeurs de commandement."

Un second cas révélateur

Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de prise en charge défaillante de la santé mentale des soldats. Un autre cas, récemment rendu public, illustre ces dysfonctionnements : un militaire de l'unité Kfir, également vétéran des opérations gazaouies, a sombré dans une détresse psychologique aiguë, formulant à deux reprises des menaces suicidaires.

Malgré ses demandes répétées de consultation psychiatrique, le soldat s'est heurté à des refus systématiques de sa hiérarchie. Son état s'est progressivement dégradé, ses appels à l'aide n'étant pas pris au sérieux par ses supérieurs. Il a fallu l'intervention solidaire de ses camarades, menaçant de se retirer du combat, pour qu'il soit enfin orienté vers un spécialiste. La psychiatre consultée a alors recommandé l'évacuation de l'ensemble du peloton hors de la bande de Gaza pour permettre leur rétablissement psychologique.

Ces révélations surviennent alors que l'armée israélienne est confrontée depuis ces dernières semaines à une vague de suicides sans précédent dans ses rangs.