Gaza : reprise des recherches pour retrouver la dépouille de Ran Gvili, dernier otage israélien à Gaza

Le Hamas et la Croix-Rouge ont repris ce dimanche les recherches pour localiser la dépouille du sergent-major Ran Gvili dans le quartier de Zeitoun, à Gaza City. Selon la chaîne Kan, les autorités israéliennes estiment disposer d'une piste concernant le lieu où il aurait été enterré.

Le chef du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a déclaré samedi soir sur Al-Jazeera que des équipes conjointes du Hamas et de la Croix-Rouge allaient explorer de nouvelles zones de la bande de Gaza, jusque-là inexplorées, pour tenter de retrouver le corps du soldat.

Ran Gvili, 24 ans, est le dernier otage israélien décédé encore retenu dans la bande de Gaza. Membre de la police des frontières, il s'était rendu dans les localités proches de Gaza le matin du 7 octobre pour combattre et protéger les habitants. Il est tombé lors d'affrontements avec des terroristes du Hamas, et sa dépouille a été emportée à Gaza.

Samedi soir, plusieurs rassemblements ont eu lieu à travers Israël pour réclamer son rapatriement. Les familles d'otages, réunies notamment au carrefour de Shaar HaNegev et à Kiryat Gat, ont lancé un appel pressant : "Ran fait partie des premiers à être partis combattre et il est le dernier à rester. C'est la ligne rouge d'un combat long et éthique. Il est inadmissible de passer aux prochaines phases de l'accord sans son retour. C'est une opportunité unique, le moment de s'assurer qu'aucun otage ne reste en arrière."

Jeudi dernier, Israël a récupéré la dépouille de Sudthisak Rinthalak, un travailleur agricole thaïlandais de 43 ans qui œuvrait dans les vergers d'avocatiers près du kibboutz Beeri. Originaire de Rattanawai, dans le nord de la Thaïlande, il était venu en Israël dans le cadre d'un programme d'emploi de travailleurs étrangers et était considéré comme un employé dévoué et apprécié de ses collègues. Il laisse derrière lui ses parents et un frère.