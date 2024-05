Gaza : saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice se penche sur l'opération israélienne à Rafah

La Cour internationale de Justice de La Haye tiendra des audiences en urgence jeudi et vendredi à la demande de l'Afrique du Sud, qui exige l'émission de nouvelles ordonnances concernant la guerre à Gaza dans le but de mettre un terme aux combats à Rafah. Pretoria demande à la CIJ d’enjoindre Jérusalem à "cesser immédiatement son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah" et à prendre "toutes les mesures efficaces pour garantir et faciliter l’accès de l'aide humanitaire", selon le recours déposé la semaine dernière. La première audience sera consacrée à la présentation des arguments de l'Afrique du Sud, tandis que celle de vendredi sera consacrée à la défense d'Israël.

Pretoria a saisi la juridiction fin décembre, accusant Israël de perpétrer un "génocide", à Gaza. En réponse, la CIJ a ordonné à l'Etat hébreu de s’abstenir de tout acte susceptible de relever de la Convention des Nations unies sur le génocide – émise après l’extermination de six millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale –, de veiller à ce que ses troupes ne commettent pas d’actes génocidaires contre les Palestiniens et de permettre l’accès de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Israël a lancé le 7 mai une incursion terrestre dans la ville de Rafah à l'extrême sud de la bande de Gaza, dans le but de défaire les quatre derniers bataillons du Hamas et de détruire les nombreux tunnels de contrebande dans la zone. Du fait des opérations, le terminal de Rafah, par lequel transitait la majeure partie de l'aide humanitaire, a été fermé par Tsahal.