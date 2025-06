Gaza : Tsahal affirme avoir visé des "suspects" qui menaçaient ses forces près d'un centre d'aide

L'armée israélienne a justifié mardi matin ses tirs ayant causé selon le Hamas 24 morts et 200 blessés près d'un site de distribution d'aide humanitaire, affirmant avoir riposté contre des individus suspects qui menaçaient ses forces.

Selon Tsahal, "plusieurs suspects ont été identifiés se dirigeant vers les troupes, s'écartant des routes d'accès désignées" lors du mouvement de foule vers le site de distribution, situé à environ 500 mètres de la zone d'incident.

Les soldats ont d'abord "effectué des tirs d'avertissement, et après que les suspects ont échoué à battre en retraite, des tirs supplémentaires ont été dirigés près de quelques suspects individuels qui avançaient vers les troupes", a précisé l'armée.

L'état-major a souligné que "les soldats de Tsahal n'empêchent pas l'arrivée des civils gazaouis vers les sites de distribution d'aide humanitaire" et que les tirs d'avertissement ont été effectués "vers plusieurs suspects qui avançaient vers les troupes d'une manière qui constituait une menace".

L'armée a également réaffirmé qu'elle permet au Fonds humanitaire américain pour Gaza (GHF) "d'opérer de manière indépendante afin de permettre la distribution d'aide aux résidents gazaouis, et non au Hamas".

Plus tôt cette semaine, des rapports palestiniens relayés par les médias internationaux affirmaient que Tsahal avait tiré sur des civils dans un site d'aide, tuant plus de 30 personnes. Cependant, des images publiées par le GHF et une enquête de Tsahal ont réfuté ces allégations.

L'armée a par ailleurs diffusé des images montrant "des individus armés et masqués lançant des pierres et tirant sur des civils gazaouis tentant de récupérer de l'aide humanitaire pillée" dans le sud de Khan Yunis.

Indépendamment de ces nouveaux rapports, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé à ouvrir une enquête indépendante concernant l'incident d'avant-hier près du centre de distribution de Rafah. Il s'est dit "horrifié" par les événements et a exigé que les responsables rendent des comptes. Le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement réagi, qualifiant les propos de Guterres de "scandale" et lui reprochant de ne pas avoir mentionné le Hamas.