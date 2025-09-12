Gaza : Tsahal aménage un nouveau passage pour tripler l’aide humanitaire

Articles recommandés -

L’armée israélienne a entamé ces derniers jours des travaux d’aménagement dans le sud de la bande de Gaza afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire. Sous la supervision du commandement Sud et de l’unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), les forces de Tsahal élargissent le « passage 147 », un axe stratégique destiné à accroître le flux de camions d’aide vers l’espace humanitaire.

Selon l’armée, les travaux incluent le pavage de nouvelles routes et l’agrandissement de la zone de déchargement. Une fois achevé, ce dispositif devrait permettre l’entrée de 150 camions par jour, soit trois fois plus qu’actuellement. La priorité sera donnée aux cargaisons alimentaires, destinées aux civils déplacés du nord de Gaza vers le sud, dans le cadre du plan israélien visant à protéger la population des combats.

Pour rappel, la Knesset a voté mercredi une rallonge budgétaire conséquente pour 2025 destinée à la défense du pays et à l'aide humanitaire pour Gaza.