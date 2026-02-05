Gaza : Tsahal élimine le terroriste qui a assassiné Noa Marciano

L’armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir éliminé, lors d’une frappe aérienne ciblée dans la bande de Gaza, un terroriste du Hamas directement impliqué dans l’assassinat de la soldate Noa Marciano, retenue en captivité au début de la guerre. Selon les autorités israéliennes, cette opération marque l’aboutissement d’un engagement pris envers la famille de la jeune militaire.

Le terroriste, Muhammad Issam Hassan al-Habil, commandant de cellule du Hamas, a été visé dans le camp de Shati, à Gaza-ville. D’après Tsahal, la frappe faisait suite à une attaque nocturne contre des troupes israéliennes dans le nord de Gaza, au cours de laquelle un officier réserviste a été grièvement blessé par des terroristes palestiniens.

Les circonstances exactes de la mort de Noa Marciano ont été établies au fil des mois grâce aux renseignements recueillis par le Shin Bet. Lors des interrogatoires de terroristes capturés, il est apparu qu’al-Habil avait "brutalement assassiné" la soldate alors qu’elle était détenue par le Hamas.

Tsahal a précisé que la frappe ayant permis de neutraliser le terroriste reposait sur des informations collectées par la division de Gaza, au sein de laquelle Noa Marciano avait servi comme soldate d’observation dans l’unité 414 de renseignement de combat.

Âgée de 19 ans, Noa Marciano avait été enlevée le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas contre la base militaire de Nahal Oz. Selon l’armée, elle avait ensuite été transférée à l’Hôpital Shifa, où elle a été assassinée. Son corps a été récupéré par les forces israéliennes en novembre 2023, puis rapatrié en Israël.

À l’époque, le Hamas avait diffusé une vidéo de propagande montrant la jeune soldate vivante, contrainte de se présenter face caméra, avant que les images ne montrent son corps sans vie. L’organisation terroriste avait alors affirmé qu’elle avait été tuée lors d’une frappe israélienne.

Cette version avait été formellement démentie par l’armée. Le porte-parole de Tsahal de l'époque, le contre-amiral Daniel Hagari, avait indiqué que l’autopsie établissait que Noa Marciano avait été blessée par une frappe, sans que ses blessures ne mettent sa vie en danger. "Elle a ensuite été emmenée à l’intérieur de l’hôpital Shifa, où elle a été assassinée par un terroriste du Hamas", avait-il précisé.

À l’annonce de l’élimination d’al-Habil, la mère de la soldate, Adi Marciano, a réagi avec émotion. "On nous avait promis que tous ceux qui avaient participé au meurtre de Noa seraient éliminés à Gaza. Cette promesse a été tenue aujourd’hui", a-t-elle déclaré.

Elle a toutefois reconnu qu’"il n’y a pas de véritable réconfort", ajoutant que "rien ne ramènera Noa". "C’était une enfant aimée, pleine de lumière, de sensibilité et de joie de vivre. Son absence nous accompagne chaque jour, à chaque respiration. La douleur ne disparaîtra jamais", a-t-elle confié.

Noa Marciano, originaire de Modiin et aînée de trois enfants, avait été inhumée le 17 novembre 2023. Depuis le début de la guerre, plusieurs terroristes du Hamas ayant participé à sa détention ont également été éliminés lors de frappes israéliennes.