Gaza : Tsahal intensifie ses opérations contre le bataillon de Beit Hanoun

L'armée israélienne a considérablement renforcé ses opérations dans le nord de la bande de Gaza ce week-end, concentrant ses efforts sur la zone de Beit Hanoun. En l'espace de peu de temps, des dizaines d'avions de chasse ont frappé environ 110 cibles depuis les airs, visant principalement des infrastructures souterraines, des tunnels et des centres de commandement du Hamas.

Démantèlement d'une structure militaire

L'objectif principal de cette offensive est de démanteler la chaîne de commandement du bataillon de Beit Hanoun, particulièrement son chef, décrit par les sources militaires comme une figure expérimentée et centrale dans l'appareil de combat du Hamas. Selon les estimations de Tsahal, entre 70 et 80 terroristes sont concentrés dans cette zone.

Les explosions intenses ont été entendues dans tout le sud d'Israël, notamment dans la région de Lakhish, provoquant des vibrations importantes et des bruits inhabituels signalés par de nombreux résidents.

Déploiement massif sur le terrain

Cinq divisions militaires manœuvrent actuellement sur l'ensemble du territoire de Gaza, de Rafah au sud jusqu'à Beit Hanoun au nord. L'activité terrestre se concentre principalement dans les zones éloignées des camps centraux du Hamas, par crainte de porter atteinte aux otages encore détenus dans la région.

Dans le secteur de Beit Hanoun, la brigade Givati régulière et la 99e division opèrent aux côtés de la brigade parachutiste de réserve 646. Parallèlement, l'activité s'intensifie aux abords de Gaza-ville avec les divisions 98 et 162, tandis que la division 36 agit dans la région de Khan Younès et la division Gaza (143) manœuvre à Rafah.

Escalade désespérée du Hamas

Les sources militaires observent une recrudescence notable de l'audace des combattants du Hamas ces derniers jours. Un officier supérieur impliqué dans les combats dans le sud de la bande de Gaza a expliqué : "Les terroristes comprennent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils partent en missions suicide, non pour survivre, mais pour obtenir un dernier succès psychologique avant la fin."

Un soldat actuellement au nord de Khan Younès témoigne : "Nous voyons beaucoup plus de terroristes face à face, ils s'approchent davantage, ils sont plus audacieux. C'est quelque chose qui ne se produit que depuis environ un mois".

Cette escalade désespérée s'inscrit dans une stratégie du Hamas visant à "voler le dernier moment" avant un éventuel cessez-le-feu, cherchant à réaliser une action d'éclat susceptible d'influencer les négociations en cours.