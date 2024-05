Gaza : Tsahal poursuit ses opérations au nord, au centre et à Rafah | LIVE

"Cette guerre façonnera notre avenir pour les décennies à venir", déclare Yoav Gallant

S'exprimant lors d'une cérémonie au mont Herzl à l'occasion du Jour du souvenir, le ministre de la Défense a déclaré : "La guerre que nous menons est la plus juste que l'État d'Israël ait jamais menée. Il s’agit d’une guerre face à laquelle nous n'avons pas de choix, et que nous devons mener jusqu'au bout, une guerre qui façonnera notre avenir pour les décennies à venir. C’est une guerre qui se poursuivra jusqu’à ce que nous ramenions les personnes enlevées, démantelions le pouvoir du Hamas et ses capacités militaires, et rétablissions la sécurité de l’État d’Israël et le sourire sur les visages de ses citoyens."