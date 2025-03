Gaza : Tsahal reprend le contrôle partiel du corridor de Netzarim

Alors que les hostilités ont repris dans la bande de Gaza, le Hamas reste ferme sur ses positions de négociation, conduisant à une impasse diplomatique. Face à cette situation, le gouvernement israélien a opté pour une intensification progressive des opérations militaires afin d'exercer davantage de pression sur le groupe palestinien. L'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir étendu ses opérations terrestres dans le centre et le sud de Gaza au cours des dernières 24 heures, visant à élargir les zones sécurisées et à créer une séparation partielle entre le nord et le sud de l'enclave. Dans le cadre de cette opération, Tsahal a repris le contrôle de secteurs clés le long du corridor de Netzarim.

Le Hamas a directement menacé Israël suite à cette avancée militaire.

Dans un communiqué officiel, le groupe a déclaré : "Nous tenons Israël et ses dirigeants pleinement responsables des conséquences de cette incursion terrestre dans le centre de Gaza, qui constitue une nouvelle violation dangereuse de l'accord de cessez-le-feu."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé mardi que les négociations avec le Hamas ne se dérouleront désormais que "sous le feu", après la reprise des opérations militaires intensives israéliennes à Gaza. Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanua, a néanmoins indiqué mercredi que "toute proposition basée sur l'entrée dans la deuxième phase des négociations et une fin permanente de la guerre sera accueillie favorablement et ouverte à discussion. Nous voulons arrêter l'effusion de sang."

Pendant ce temps, le Département d'État américain a déclaré qu'il existe toujours "une proposition de prolongation du cessez-le-feu sur la table" en échange de la libération de cinq otages, dont l'Américain Edan Alexander. Un porte-parole a précisé : "L'opportunité est toujours là, mais elle se referme rapidement." La brigade Golani a également été déployée dans le secteur sud et reste en attente pour d'éventuelles opérations supplémentaires à Gaza.