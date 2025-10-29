Gaza : un centre d'entraînement du Hamas pour les attaques du 7 octobre mis au jour dans une mosquée

L'armée israélienne a mis au jour un centre d'entraînement terroriste dissimulés dans une mosquée de la bande de Gaza, selon une information relayée mardi par la radio militaire. L'installation, située à moins de 1,5 kilomètre de la barrière frontalière en face du kibboutz Nahal Oz, aurait servi de base de départ pour l'attaque du 7 octobre 2023.

https://x.com/i/web/status/1983061098451415411 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les fouilles du complexe ont révélé des maquettes détaillées des kibboutzim Sa'ad et Alumim, ainsi qu'une cache de missiles RPG et d'autres armes lourdes. Selon les documents de renseignement analysés par Tsahal, le site « était l'une des mosquées d'où les terroristes de la force Nukhba sont partis le 7 octobre, où ils se sont entraînés et ont étudié leurs cibles de raid dans les moindres détails », rapporte la radio de l'armée

La découverte intervient après qu'un groupe de terroristes du Hamas a tenté d'accéder à cette cache d'armes le jour même de la libération des derniers otages en vie il y a deux semaines. Les terroristes ont franchi la "ligne jaune", le périmètre vers lequel l'armée israélienne s'est retirée après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié par les États-Unis, avant d'être repérés par un drone de Tsahal.

Depuis cet incident, le Hamas a multiplié les tentatives de franchissement de la ligne jaune et a ouvert le feu à plusieurs reprises sur les troupes israéliennes positionnées de l'autre côté, réitérant ainsi les violations de l'accord de cessez-le-feu. La dernière attaque menée mardi par le groupe terroriste avec des tirs de missiles antichar et de snipers a tué un soldat de Tsahal. En riposte, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes d'envergure contre des cibles du Hamas à Gaza.