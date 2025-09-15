Gaza-ville : le Hamas transfèrerait les otages en surface pour compliquer les opérations terrestres de Tsahal

Articles recommandés -

De nouvelles informations révèlent que le Hamas a modifié sa stratégie de détention des otages, les déplaçant des tunnels souterrains vers des lieux en surface pour les utiliser comme boucliers humains face à l'offensive terrestre israélienne attendue à Gaza-ville.

Selon les informations diffusées ce matin sur la douzième chaîne israélienne, le Hamas se prépare à intensifier ses manœuvres contre Tsahal et a stratégiquement repositionné certains otages israéliens à la surface. Cette décision vise explicitement à entraver l'avancée des forces israéliennes dans la bande de Gaza.

Des sources palestiniennes dans l'enclave confirment que les personnes enlevées sont désormais réparties entre différents types d'abris : certaines sont détenues dans des maisons résidentielles, tandis que d'autres sont gardées dans des installations de fortune, notamment des tentes.

Ces révélations trouvent un écho particulièrement douloureux dans le témoignage de Meirav Gilboa-Dalal, mère de l'otage Guy Gilboa-Dalal. Lors d'une interview accordée dimanche soir à la radio militaire israélienne, elle a confirmé avoir reçu des informations selon lesquelles son fils serait détenu dans un lieu non souterrain à Gaza-ville. "Il est utilisé comme bouclier humain par ses ravisseurs du Hamas", a-t-elle déclaré.

Ces révélations interviennent parallèlement aux déclarations sur Al Jazeera de Taher Al- Nunu, un haut responsable du Hamas réapparu publiquement dimanche alors qu'il faisait partie des cibles de la frappe israélienne à Doha. Se montrant particulièrement menaçant, il a affirmé que l'opération manquée de Tsahal au Qatar ainsi que les bombardmeents répétés d'immeubles à Gaza-ville entraîneraient un durcissement du traitement des otages : "Nous ne ferons plus attention à les garder en vie comme nous le faisions auparavant", a-t-il déclaré, confirmant les craintes exprimées par les familles d'otages après l'attaque israélienne à Doha.