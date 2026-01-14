Gaza : Washington devrait lancer la phase deux du plan Trump ce mercredi

L'administration Trump devrait franchir ce mercredi une nouvelle étape dans son ambitieux plan pour Gaza en dévoilant les noms des 15 membres du conseil palestinien qui assurera la gestion temporaire du territoire. Une annonce qui intervient alors que les violations du cessez-le-feu par le Hamas sont quotidiennes et qu'il reste encore un otage dans la bande de Gaza.

Selon le Wall Street Journal, citant des sources américaines, Washington estime qu'il est désormais possible de passer de la cessation des hostilités à la gouvernance et à la reconstruction.

Il y a environ deux semaines, le président américain avait rencontré en Floride la famille de Ran Gvili, dernier otage à Gaza, leur promettant que le corps de celui-ci serait restitué. Mais il ne s'était pas engagé à suspendre le processus d'ici là.

Donald Trump entend donc poursuivre son plan en dépit de cette situation non résolue. Son projet de reconstruction de Gaza, qui vise à transformer l'enclave en "Riviera prospère au Moyen-Orient", continue de susciter un profond scepticisme. L'une des principales raisons : le Hamas refuse toujours de désarmer, condition pourtant essentielle du plan de paix annoncé en octobre dernier.

Un comité de technocrates sous supervision internationale

Les membres du "Comité national pour la gestion de Gaza" seront des technocrates chargés de la gestion quotidienne du territoire : assainissement, infrastructures, éducation. Selon des sources américaines, l'ancien envoyé spécial des Nations Unies pour la paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, également ancien ministre bulgare des Affaires étrangères, sera nommé haut représentant du "Conseil de paix" présidé par Trump.

Mladenov supervisera la mise en œuvre du plan et assurera la liaison entre le groupe de technocrates palestiniens et le Conseil de paix. Ce dernier, composé d'une douzaine de membres, formulera des recommandations de haut niveau sur les questions touchant Gaza. Dimanche, à bord d'Air Force One, Trump a déclaré aux journalistes que ce conseil réunirait les "dirigeants les plus importants des pays les plus importants", sans les nommer.

L'annonce de mercredi révélera également comment l'administration Trump compte transformer les ruines de Gaza en un lieu sûr où vivre, avant d'en faire une "Riviera de haute technologie" au Moyen-Orient. L'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, ont piloté l'élaboration de ce plan.

La Force internationale toujours en suspens

En revanche, l'administration américaine n'a pas encore annoncé quels pays participeront à la Force internationale de stabilisation (FIS), chargée de maintenir l'ordre dans la bande de Gaza. Des responsables américains ont indiqué que ces informations seront publiées ultérieurement.

En coulisses, la mise en place de cette force se heurte à d'importants obstacles. Les pays candidats craignent d'être perçus comme une force d'occupation et redoutent que le Hamas, qui conserve une influence considérable, n'utilise ses armes contre leurs soldats.

De hauts responsables ont confié au Wall Street Journal que le maintien au pouvoir du Hamas entrave la reconstruction de Gaza et les efforts visant à établir une structure de gouvernance indépendante.

L'administration Trump s'attend toutefois à ce que le Hamas finisse par perdre le pouvoir et laisse place à une nouvelle structure gouvernementale. L'organisation terroriste a d'ailleurs déclaré dimanche qu'elle dissoudrait son gouvernement actuel une fois le comité technocratique entré en fonction.

L'annonce imminente de la transition vers la phase deux suscite une vive opposition du Quartier général des familles d'otages, qui dénonce une décision prise "contrairement à l'accord et alors que Ran Gvili n'a pas encore été rendu à Israël".

Le Quartier général des familles et la famille Gvili ont appelé mercredi matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou à tenir sa promesse, alors qu'il aurait assuré lors d'entretiens privés qu'il ne permettrait pas de passage à la phase deux tant que Ran ne serait pas restitué. "Passer à la phase deux à ce stade, alors que les efforts pour ramener Ran n'ont pas encore été épuisés, c'est perdre le levier de pression le plus important et risquer sa disparition définitive", avertissent les familles. "Tant que Ran n'est pas rentré, l'État d'Israël ne pourra pas refermer sa plaie la plus sanglante et ne pourra pas commencer la réhabilitation et la guérison dont il a désespérément besoin."