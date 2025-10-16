Gaza : Washington propose une récompense pour retrouver les dépouilles des otages

Les États-Unis envisagent de mettre en place un programme de récompenses financières pour quiconque contribuerait à localiser les restes des otages décédés retenus à Gaza. Cette initiative intervient alors que le Hamas dit rencontrer des difficultés à restituer l'ensemble des corps aux autorités israéliennes dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

"Personne ne sera laissé pour compte, nous faisons tout notre possible pour en ramener le plus grand nombre", a déclaré un haut responsable américain mercredi soir à l'agence de presse Reuters. Selon ce conseiller, "un programme offrant une récompense pour l'aide à la localisation des restes d'otages sera probablement mis en place".

Le responsable américain a également évoqué la situation sécuritaire dans le territoire palestinien. "L'idée de créer des zones sécurisées en réponse aux informations faisant état d'exécutions par le Hamas a été accueillie avec enthousiasme par Israël", a-t-il indiqué, précisant qu'une force de stabilisation commençait déjà à se constituer.

Washington pose toutefois ses conditions : aucun financement pour la reconstruction ne sera alloué aux zones contrôlées par le Hamas. Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt pour participer à cette force internationale, dont l'Indonésie, tandis que des discussions sont en cours avec l'Égypte et le Qatar.

À ce jour, le Hamas a rendu neuf corps d'otages assassinés, parmi lesquels le capitaine Daniel Perez, Guy Ilouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi, Uriel Baruch, Etan Levy et Tamir Nimrodi. Les deux cercueils d'Inbar Heyman et du sergent-major Muhammad el-Atrash ont été transférés mercredi soir à l'Institut de médecine légale et identifié dans la nuit. Dix-neuf dépouilles demeurent encore à Gaza.