Gaza : Yoav Gallant annonce une intensification des opérations à Rafah

En déplacement mercredi à la frontière avec Gaza, le ministre de la Défense israélien a annoncé une intensification des opérations militaires à Rafah avec l'envoi de troupes supplémentaires. "Cette opération se poursuivra grâce à l'entrée de forces supplémentaires. Plusieurs tunnels dans la région ont été détruits d’autres le seront bientôt. Le Hamas n'est déjà plus en capacité de produire des armes et n'a plus de réserves. Nous sommes en train de l'asphyxier", a-t-il dit.

L'incursion terrestre en cours dans la ville frontalière de l'Egypte a été lancée le 7 mai, dans le but de défaire les quatre derniers bataillons du Hamas et de détruire les nombreux tunnels de contrebande dans la zone, également appelée Axe de Philadelphie. Tsahal a indiqué qu'au cours de la dernière journée, plusieurs cellules terroristes avaient été éliminées et que des entrées de tunnels avaient été détruites. Jusqu'à présent, les manœuvres de l'armée israélienne se cantonnent aux quartiers est de Rafah, d'où plus de 400 000 civils ont été évacués en prévision des combats.

Cette opération militaire suscite la réprobation de la communauté internationale qui craint une aggravation significative du bilan humain et de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis exercent de fortes pressions sur Israël afin que les opérations militaires dans la zone demeurent ciblées. Joe Biden menace notamment de suspendre la livraison d'armes offensives à l'Etat hébreu en cas d'incursion à grande échelle à Rafah.