Gazaouis à la plage : la vie reprend son cours dans le territoire palestinien

Une foule de Gazaouis sur la plage. Les images, filmées à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza et abondamment relayées par les médias arabes, ont fait grincer des dents en Israël.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont exprimé leur frustration, notant que la vie reprenait son cours dans le territoire palestinien, tandis que 133 otages, dont 95 présumés vivants, se trouvaient toujours aux mains du Hamas, sans perspective de libération. D'autres ont relevé que malgré les dénégations de Tsahal, la population gazaouie reprenait bien le cours de sa vie dans le centre et le nord de Gaza.

https://twitter.com/i/web/status/1780613085788553403 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le député Zeev Elkin, membre du parti de centre-droit Nouvel espoir, est de ceux qui ont exprimé leur colère. Interpellant le Premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense Gallant et le ministre Gantz, il a écrit sur X : "Si c'est ainsi que vous conduisez la guerre à Gaza, il n'est pas surprenant que le Hamas ne se sente pas sous pression, et qu'il ne soit pas prêt à un accord pour libérer les otages. Pas étonnant non plus que et l’Iran attaque directement Israël avec des centaines de missiles. Vous avez dit au début de la guerre que tous les ennemis d'Israël verraient ce qui se passe à Gaza. Et effectivement, ils le voient !"

Autre signe de la vie qui reprend, les Gazaouis qui regagnent le nord du territoire, mais aussi des boulangeries qui ont rouvert et qui sont prises d'assaut par la clientèle.

Parallèlement, l'aide humanitaire continue d'affluer dans la bande côtière. Le Bureau du Coordonnateur des opérations gouvernementales dans les territoires a signalé ce mercredi que pas moins de 700 camions vérifiés par Tsahal étaient postés du côté gazaoui du terminal de Kerem Shalom, en attente de distribution de leur contenu.