Ghazi Hamad, visé au Qatar par Israël, réapparait à la télévision

Le dirigeant du Hamas Ghazi Hamad, qui a échappé à une tentative d'élimination israélienne au Qatar, a accordé mercredi une interview à Al Jazeera où il s'en prend aussi bien à Donald Trump qu'à Benjamin Netanyahou.

"Trump parle comme Netanyahou de 'l'ouverture des portes de l'enfer à Gaza'", a déclaré Al-Hamad, membre du bureau politique du Hamas. Il dénonce une "expérience amère" avec la médiation américaine : "La partie américaine manque de crédibilité."

Al-Hamad élargit le cadre du conflit au-delà de Gaza : "Netanyahou parle de changer la face du Moyen-Orient, et cela exige une position arabe. Nous ne sommes pas les seuls visés, c'est la nation tout entière."

Ghazi Hamad n'est pas un dirigeant ordinaire du Hamas. Président de l'Autorité de l'énergie dans la bande de Gaza, il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'organisation terroriste, notamment comme conseiller d'Ismaël Haniyeh et d'Ahmad Ja'bari.

Il s'est particulièrement illustré comme médiateur du Hamas dans l'affaire Gilad Shalit, démontrant son rôle central dans les négociations avec Israël.

Dans une interview antérieure accordée à la chaîne libanaise LBC, Al-Hamad n'avait pas masqué ses intentions. Il s'était vanté du massacre du 7 octobre et s'était engagé à le répéter. "Israël est un État qui n'a pas sa place sur notre terre, c'est un État que nous voulons éliminer", avait-il déclaré sans détour.