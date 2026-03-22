Gideon Sa'ar : "l'Iran commet des crimes de guerre en visant délibérément des civils"

En visite sur le site de l’impact de missile à Arad, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a vivement accusé le régime iranien de cibler délibérément les populations civiles, qualifiant cette approche de "stratégie de crimes de guerre". Devant les médias internationaux, il a désigné les dégâts visibles dans ce quartier résidentiel comme une preuve directe : "Vous pouvez voir ici un quartier entièrement civil, sans aucune dimension militaire, qui a été touché".

Selon Gideon Sa’ar, les frappes iraniennes ne visent pas des objectifs militaires mais cherchent à maximiser le nombre de victimes civiles. "Toutes les victimes des tirs iraniens sont des civils, sans exception", a-t-il affirmé, estimant que "la stratégie du régime est de frapper la population civile pour augmenter le nombre de morts". Il a toutefois évoqué "un miracle" à Arad, où, malgré l’ampleur des destructions, le bilan humain est resté limité.

Le ministre a également rappelé que d’autres frappes ont récemment touché Dimona et Tel-Aviv, faisant notamment des blessés graves parmi des enfants. Il a décrit des scènes de violence marquantes, évoquant le cas d’un enfant "projeté de son lit au troisième étage" par l’onde de choc d’une explosion. Pour Gideon Sa’ar, ces attaques "n’ont aucune importance militaire" et illustrent une volonté claire de viser des civils.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Israël et l’Iran, marqué par des échanges de frappes et une intensification des attaques sur le territoire israélien.