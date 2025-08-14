Guerre à Gaza : les contours du plan de cessez-le-feu égyptien se précisent

Articles recommandés -

Des médias arabes ont dévoilé de nouveaux éléments concernant la proposition de l’Égypte pour mettre fin au conflit à Gaza. Le plan, qui serait mis en œuvre en deux étapes, viserait à arrêter les hostilités, obtenir la libération de tous les otages et placer provisoirement la bande de Gaza sous administration conjointe de forces internationales et arabes.

Selon ces informations, le dispositif prévoirait un engagement de la part du Hamas à un cessez-le-feu de longue durée et à la suspension totale des activités de sa branche armée durant la période de transition. Le mouvement terroriste s’engagerait également à cesser toute production et tout trafic d’armes vers Gaza, à ne pas en faire usage, et à parvenir à un accord final sur le futur régime de désarmement dans le territoire palestinien.

Parmi les dispositions, figure aussi l’exil “symbolique” à l’étranger de plusieurs dirigeants du Hamas, ainsi que la gestion temporaire du territoire par des forces internationales et arabes.

Sur le volet militaire, le retrait des troupes israéliennes de Gaza serait progressif et placé sous supervision arabo-américaine. Ce retrait serait conditionné à la conclusion d’un accord définitif sur le contrôle des armes et la gouvernance de Gaza. Les médiateurs, ainsi que la Turquie, garantiraient l’application de l’accord.

D’après la chaîne saoudienne Al Arabiya, le président de l’Autorité palestinienne, Mohammad Mustafa, doit se rendre au Caire dimanche pour des discussions avec les médiateurs égyptiens.

Si elle aboutit, cette proposition marquerait une étape majeure vers la fin de la guerre, tout en ouvrant la voie à une recomposition politique et sécuritaire de Gaza sous supervision internationale.