Le secrétaire général de l'ONU marque les six mois de guerre : "Les atrocités commises par le Hamas ne peuvent être justifiées"

"Le 7 octobre est un jour de douleur pour Isra√ęl et le monde. Les Nations Unies, et moi en particulier, pleurons avec les Isra√©liens les 1 200 personnes - dont de nombreuses femmes et enfants - qui ont √©t√© assassin√©es de sang-froid", a d√©clar√© le secr√©taire g√©n√©ral de l'ONU, Antonio Guterres, pour marquer les six mois depuis le 7 octobre. "Rien ne peut justifier les atrocit√©s commises par le Hamas le 7 octobre. Je condamne une fois de plus totalement le recours √† la violence sexuelle, √† la torture, aux blessures, aux enl√®vements de civils, aux lancements de roquettes et √† l'utilisation de boucliers humains. J'appelle √† la lib√©ration inconditionnelle de tous les otages qui sont toujours retenus captifs par le Hamas et d'autres groupes arm√©s".