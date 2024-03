Une pétition adressée au secrétaire général de l'ONU demande une action immédiate contre les crimes sexuels du Hamas

Au lendemain du débat au Conseil de sécurité de l'ONU sur les conclusions du rapport sur les violences sexuelles lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre qui s'est conclu sans mesure significative pour condamner les crimes sexuels du Hamas, et compte tenu du silence mondial sur la question, la présidente de l'Organisation sioniste féminine Hadassah, Carol Ann Schwartz, a soumis au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, une pétition signée par environ 130 000 personnes originaires de 120 pays exigeant la fin de son silence et de celui de l'ONU. Une action immédiate pour rendre justice et assumer les responsabilités est exigée.

https://twitter.com/i/web/status/1766181848307077409 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le viol ne doit pas √™tre utilis√© comme une arme de guerre. Ni en Isra√ęl ni ailleurs dans le monde. L'Organisation des Nations Unies pour la promotion et l'autonomisation des femmes a rejet√© notre demande de parole sur cette question lors des discussions de la Commission de la condition de la femme, mais nous ne garderons pas le silence et nous ne laisserons pas les institutions internationales saper et nuire √† nos efforts pour obtenir justice pour les femmes partout dans le monde", a d√©clar√© Carol Ann Schwartz.