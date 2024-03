Des manifestants distribuent des "lettres de licenciement" aux membres du gouvernement israélien

Le ministre de l'√Čducation Yoav Kish, la ministre Gila Gamliel et d'autres ministres et membres de la Knesset ont re√ßu ce matin des "lettres de licenciement au nom du peuple isra√©lien" de la part de militants protestataires appelant √† des √©lections. Par ailleurs, les manifestants ont √©crit "Licenci√©e" sur la route pr√®s de la maison de la ministre Gamliel. Ils devraient arriver dans la journ√©e √† la Knesset et distribuer des lettres suppl√©mentaires aux membres de la coalition. Les militants ont d√©clar√© que "les membres du gouvernement de destruction n'assument pas la responsabilit√© de la cha√ģne de catastrophes qu'ils ont provoqu√©es, donc le peuple devrait les licencier".