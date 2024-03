Le porte-parole de Tsahal en arabe exhorte les Palestiniens Ă Ă©vacuer l'hĂŽpital Shifa et le quartier voisin

Le porte-parole de Tsahal en arabe, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, a appelé tous les civils qui se trouvent à l'hÎpital Shifa et dans le quartier voisin de Rimal, dans la ville de Gaza, à évacuer la zone en raison de l'opération menée par Tsahal au centre médical. "Ceci est un appel à toutes les personnes déplacées et à tous ceux qui se trouvent dans le quartier, à l'hÎpital et ses environs : pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement la zone via la rue Rashid et vers le sud vers la zone humanitaire d'Al- Mawasi", a écrit le lieutenant-colonel Adree sur X.