"Si l'Iran attaque depuis son territoire, Isra√ęl ripostera et frappera en Iran"

Le ministre isra√©lien des Affaires √©trang√®res, Isra√ęl Katz, a menac√© directement l'Iran en √©crivant sur X et en y taguant le guide supr√™me iranien, l'ayatollah Khamenei : "Si l'Iran attaque depuis son territoire, Isra√ęl ripostera et frappera en Iran". Plus t√īt dans la matin√©e, Katz avait d√©clar√© dans une interview accord√©e √† la radio locale Reshet Bet qu'Isra√ęl "ne peut pas se permettre de subir des attaques de ce type" et qu'il √©tait de la responsabilit√© du gouvernement, vis-√†-vis des citoyens du pays, de projeter sa force face aux ennemis r√©gionaux. Il a qualifi√© l'Iran de "t√™te du serpent" et a d√©clar√© qu'"il n'y a pas de Hamas sans l'Iran", ce qui, selon lui, est le message qu'il transmet r√©guli√®rement aux repr√©sentants de l'√©tranger.