L'attaque visait √† "signaler" √† l'Iran qu'Isra√ęl a la capacit√© d'attaquer n'importe o√Ļ (responsable isra√©lien)

Un responsable isra√©lien a d√©clar√© au journal am√©ricain The Washington Post qu'Isra√ęl avait attaqu√© le territoire iranien, en r√©ponse √† l'attaque iranienne du week-end dernier men√©e par plus de 350 missiles et drones. Selon le responsable, le but de l'attaque √©tait "de signaler √† l'Iran qu'Isra√ęl a la capacit√© d'attaquer √† l'int√©rieur du pays".