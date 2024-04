Guerre Israël-Hamas : Intensification des combats à Gaza et en Cisjordanie | LIVE

Intensification des combats à Gaza et en Cisjordanie : frappes aériennes et échanges de tirs

De violents affrontements ont éclaté vendredi soir dans le sud de la bande de Gaza, notamment dans les zones de Khan Younis et de Rafah, où des frappes aériennes israéliennes auraient fait des morts et des blessés parmi la population palestinienne. Parallèlement, en Cisjordanie, des raids militaires israéliens sont en cours dans les régions de Jénine et de Tulkarem. Des échanges de tirs entre les troupes de Tsahal et des hommes armés palestiniens y ont été signalés.